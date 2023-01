Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zu schnell, zu betrunken

Birkenhördt (ots)

Um 05:30 Uhr am 22.1.23 befuhr ein 27 Jahre alter PKW-Fahrer die Hauptstraße in Birkenhördt in Fahrtrichtung Lauterschwan. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und übermäßigem Alkoholkonsum auf der Schnee glatten Straße die Gewalt über seinen PKW und rutschte auf das linke Fahrzeugheck eines ordnungsgemäß geparkten PKW auf. Dieser wurde schwer beschädigt. Im weiteren Verlauf steuerte der Unfallverursacher nach links, rutschte über die gesamte Fahrbahn und schlug links, nachdem er den Gehweg komplett überquert hatte, in eine Mauer ein. Danach steuerte er sein Fahrzeug wieder nach rechts und wäre erneut mit geparkten Fahrzeugen kollidiert, wenn er nicht nach links gezogen hätte. Erneut fuhr er links auf den Gehweg auf, bevor er gegen lenkte und nach einer letzten Rutschpartie über die gesamte Fahrbahn am rechten Fahrbahnrand fahrunfähig liegen blieb. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 7000.- -10.000 EUR. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Da der Unfallverursacher außerdem deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und mit einer Anzeige der Staatsanwaltschaft zugeleitet. Zum Glück war zu diesen frühen Morgenstunden dort kein Fußgänger unterwegs gewesen.

