Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen, Waldkirch-Kollnau: Schlechte Überraschung

Freiburg (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es am vergangenen Samstag gegen 22:40 Uhr in der Hauptstraße in Kollnau. Eine junge Frau meldete sich bei der Polizei und gab an, dass ihr Lebenspartner sie nach einem Streit wohl überraschen wollte und hierzu gewaltsam in ihre Wohnung eingedrungen sei. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes wurde der 22-Jährige gegenüber den eingesetzten Beamten verbal aggressiv. Er beleidigte die Polizeibeamten und es kam im weiteren Verlauf auch zu Widerstandshandlungen. Da er die Wohnung partout nicht verlassen wollte und sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er zur Verhinderung weiterer Störungen und Gefahren von der Polizei in Gewahrsam genommen und im Anschluss in medizinische Obhut übergeben. Ihn erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Beleidigung, Widerstand und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

WKI/mk/rb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell