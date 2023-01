Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Sachbeschädigung durch Graffiti

Landau (ots)

In der Nacht vom 19.01.2023 auf den 20.01.2023 kam es zu Sachbeschädigungen mittels Graffiti. Unbekannte besprühten einen Pkw und zwei Hauswände "an der Kreuzmühle" in Landau. Zudem wurde der besagte Pkw mittels unbekanntem Gegenstand verkratzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Landau unter der Tel.-Nr.: 06341/287-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell