POL-F: 230706 - 0794 Frankfurt - Preungesheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (dr) Polizeibeamte des 4. Reviers haben am Mittwoch, den 05. Juli 2023, einen 27-jährigen Wohnungseinbrecher im Bahnhofsviertel festgenommen. Der 27-Jährige betrat zunächst gegen 13.15 Uhr ein in der Münchener Straße gelegenes Mehrfamilienhaus und begab sich in die oberen Stockwerke, wo er in offenstehenden Räumen mehrere Glühbirnen entwendete. ...

