Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Straßenbahn führt zur kurzfristiger Sperrung

Bild-Infos

Download

Bad Dürkheim (ots)

Am 17.06.2023 gegen 09:30 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim ein Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn. Ein 63-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Mannheimer Straße in Fahrtrichtung A 650. Parallel zur Mannheimer Straße fuhr zeitgleich eine Straßenbahn der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH. Der PKW-Fahrer wollte nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er die bevorrechtigte Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Der PKW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden; an der Straßenbahn entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Schienenverkehr eingestellt werden, die Mannheimer Straße war für den Fließverkehr ebenfalls gesperrt. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrgäste durch den Zusammenstoß verletzt. Im Einsatz war neben der Polizei auch die Feuerwehr Bad Dürkheim, der Rettungsdienst, sowie der Notfalldienst der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell