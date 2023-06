POL-PDNW: Katalysator entwendet

Haßloch (ots) - Am 16.06.2023, gegen 04:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Brandenburger Straße in Haßloch die vier Räder eines dort abgestellten Mercedes Geländewagens. Durch die Tat entstand ein Schaden von 6000 EUR. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brandenburger Straße in Haßloch gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Haßloch unter 06324 9330 oder per E-Mail ...

