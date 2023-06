Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt

Grünstadt (ots)

Am 14.06.2023 wurden von Kräften der Polizeiinspektion Grünstadt zur Mittagszeit in der Kirchheimer Straße mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten in weniger als einer Stunde mehrere Verstöße geahndet werden.

Unter den kontrollierten Fahrzeugführern konnten insgesamt drei Personen ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt werden, was ein Verwarnungsgeld von 30 Euro nach sich zieht.

Sieben Fahrzeugführer verwendeten ein Mobiltelefon während der Fahrt. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt im Verkehrszentralregister vor.

