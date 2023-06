Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstähle und Sachbeschädigungen in Weinbergen

Bild-Infos

Download

Kleinkarlbach/Kirchheim (ots)

Im Verlauf der vergangenen zwei Wochen kam es im Bereich Kleinkarlbach/Kirchheim zu mehreren Diebstählen von Wingertspfählen aus Metall und Sachbeschädigungen an Rebstöcken durch unbekannte Täter. Es ist zu vermuten, dass sich die Täter vornehmlich auf Weinberge mit metallenen Wingertspfählen konzentrieren, um diese dann als Altmetall zu verkaufen. Die Bevölkerung wird darum gebeten, Auffälligkeiten, wie ortsfremde Fahrzeuge und verdächtige Personen, welche in diesem Bereich, aber auch im gesamten Gebiet der VG Leiningerland unterwegs sind, der Polizeiinspektion in Grünstadt mitzuteilen. Es ergeht auch die Bitte, bereits gesammelte, an Wegen gelagerte Wingertspfähle, nach hier zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell