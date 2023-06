Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus mehreren Hausgärten durch unbekannte Täter

In der Nacht von Donnerstag, den 15.06.2023 auf Freitag, den 16.06.2023, kam es in der Dr.-Sartorius-Straße und dem Portugieserweg in Neustadt an der Weinstraße, Ortsteil Mußbach, zu einem Diebstahl mehrerer Gegenstände aus den Gärten von drei Anwohnern. Es wurden u.a. ein Kugelgrill, ein Beil sowie zwei Gartenschläuche samt Aufrollvorrichtung durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Schaden beträgt ca. 2.100 Euro. Die PI Neustadt bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06321/8540 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell