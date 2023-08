Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/Landkreis Tuttlingen) - Rücknahme einer Vermisstenfahndung aus dem Pflege- und Altenheim Haus "Wartenberg" in Geisingen (18.8.-20.08.2023)

Geisingen/Landkreis Tuttlingen (ots)

Wie bereits berichtet war seit den frühen Morgenstunden des Freitags, 18.08.2023, ein 55-jähriger Bewohner des Alten- und Pflegeheims Haus "Wartenberg" vermisst. Umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren zunächst ergebnislos. Am Sonntagmorgen kehrte der Vermisste kurz vor 10.00 Uhr wieder selbstständig und wohlauf in das Pflegeheim zurück. Hinweise über seinen Aufenthaltsort sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung eingestellte Lichtbild und die Personenbeschreibung aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Hier zu unserer Ursprungsmeldung:

POL-KN: (Geisingen, Lkr. Tuttlingen) Seit den frühen Morgenstunden des Freitags 55-jähriger Mann aus dem Pflege- und Altenheim Haus Wartenberg in Geisingen vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Geisingen, Lkr. Tuttlingen Seit den frühen Morgenstunden des Freitags wird ein 55-jähriger Mann aus dem Zweckverband Pflegeheim Haus Wartenberg in der Tuttlinger Straße in Geisingen vermisst. Entsprechende Suchmaßnahmen von Polizei und Rettungskräften, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers blieben bislang erfolglos, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet.

Der vermisste Mann ist derzeit amtlich im Haus Donau des Pflege- und Altenheimes in der Tuttlinger Straße in Geisingen untergebracht. Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Freitags oder schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat der 55-Jährige über ein zuvor unbemerkt vom Pflegepersonal geöffnetes Fenster die Einrichtung mit unbekanntem Ziel zu Fuß verlassen. Der Mann ist nicht im Besitz eines Fahrzeuges. Dass dieser aus der Einrichtung verschwunden ist, wurde am frühen Freitagmorgen, gegen 05 Uhr, festgestellt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Der 55-Jährige ist etwa 190 Zentimeter groß, wiegt rund 90 Kilogramm und hat kurze braune Haare. Die aktuell von ihm getragene Kleidung ist nicht bekannt. Personen, die Angaben zum Aufenthalt des Vermissten machen können oder jemanden im Bereich Geisingen oder Umgebung gesehen haben, auf welchen die Beschreibung zutrifft, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Ein Bild des Vermissten und die Fahndungsbeschreibung kann unter diesem Internet-Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/geisingen-vermisstenfahndung/

des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg abgerufen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell