POL-PDWO: Amtswechsel in der Polizeidirektion Worms

Zu gleich zwei Amtswechseln kam es zum 01.10.2023 in der Polizeidirektion Worms. Im Ratssaal der Stadt Worms wurden am heutigen Freitag Herr Polizeidirektor Thomas Lebkücher und Frau Kriminalrätin Carmen Friedek von Herrn Polizeipräsident Rainer Hamm vor dem Hausherrn Herrn Oberbürgermeister Adolf Kessel, Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Verwaltungen und Justiz sowie Führungskräften und Mitarbeitenden des Polizeipräsidiums Mainz verabschiedet. Herr Lebkücher war Leiter der Polizeiinspektion Worms und in dieser Funktion zugleich stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Worms. In letzterer Position war Herr Lebkücher bis zuletzt tätig, nachdem Herr Polizeidirektor Klaus Sommer sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter ausüben konnte. Frau Friedek übernahm daher im vergangenen Jahr kommissarisch die Leitung der Polizeiinspektion Worms und wird nun Leiterin der Kriminalinspektion Ludwigshafen. Herr Lebkücher verlässt Worms in Richtung Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik als Leiter der Abteilung Bereitschaftspolizei und übergab sein Amt an Herrn Polizeidirektor Christian Deutsch. Herr Deutsch wechselte 2021 von der Bundespolizei in die Landespolizei Rheinland-Pfalz und war seitdem als Leiter der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 - damit zugleich stellvertretender Direktionsleiter - und zuletzt im Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz tätig. Die Leitung der Polizeiinspektion Worms übernimmt Herr Polizeioberrat Stephan Weber. Herr Weber leitete bereits die Polizeiinspektion Speyer und war zuletzt stellvertretender Leiter der Zentralen Bußgeldstelle.

