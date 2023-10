Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Worms - L439 (ots)

Am Mittwoch, dem 04.10.2023, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Fahrrad einen Radweg, welcher neben der L439 verläuft, von Worms-Herrnsheim kommend in Richtung Osthofen. Eine 24-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die L439 in Fahrtrichtung Osthofen.

Auf Höhe der Schrebergärten kreuzt der besagte Radweg mit der L439. An der Kreuzung übersah der Radfahrer die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Radfahrer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch ausgeschlossen werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit gesperrt, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell