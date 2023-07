Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Gefährliches Überholmanöver

Durch seine Fahrweise gefährdete ein Autofahrer am Mittwoch bei Rechberghausen andere Verkehrsteilnehmer.

Gegen 16 Uhr fuhr eine 55-Jährige auf der Kreisstraße 1410 von Faurndau in Richtung Rechberghausen. Hinter der Opelfahrerin war ein Motorradfahrer in gleicher Richtung unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Rechberghausen setzte ein blauer Mitsubishi zum Überholen an. Der fuhr auf der Gegenspur an dem Motorrad und der Opelfahrerin vorbei. Dem Überholenden kam ein weißer BMW entgegen. Der machte durch mehrfaches Betätigen der Lichthube auf sich aufmerksam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der BMW nach rechts auf den Grünstreifen aus und bremste stark ab. Auch die Opelfahrerin wurde dadurch genötigt, ihr Auto nahezu bis zum Stillstand abzubremsen, um dem Mitsubishi ein einscheren zu ermöglich. Danach beschleunigte der blaue Mitsubishi und fuhr weiter in Richtung Ortsmitte. Das Kennzeichen konnte die Zeugin ablesen und der Polizei Uhingen mitteilen. Die ermittelt nun wegen Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen. Insbesondere den entgegenkommenden Fahrer des weißen BMW, der offensichtlich gefährdet wurde, bittet sie, sich unter Tel. 07161/93810 zu melden.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

