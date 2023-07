Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer verletzt

Am Dienstag stießen zwei Radfahrer bei Ulm-Wiblingen zusammen.

Ulm (ots)

Kurz nach 7.30 Uhr war ein 60-jähriger Mann in der Ulmer Straße in Richtung Illerbrücke unterwegs. In Ulm-Wiblingen, auf Höhe der Einmündung des Jägerwegs, wechselte er auf die linke Straßenseite um dort weiter zu fahren. Ein Radler kam ihm entgegen. Den streifte der 60-Jährige und stürzte. Der andere Radfahrer hielt zunächst an, fuhr dann jedoch weiter. Rettungskräfte brachten den verletzten 60-Jährigen in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf und sucht nach dem bislang unbekannten Radler. Hinweise von Zeugen nimmt sie unter Tel. 07392/9630-320 entgegen.

