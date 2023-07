Ulm (ots) - Ein Zeuge entdeckte die Tat am Montagmorgen. Unbekannte schlugen zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 8 Uhr an mehrere Stellen an einer Schule in der Straße Auf dem Bahndamm Scheiben ein. Es wurden an dem Hauptgebäude und an dem Schwimmbad Steine gegen die Scheiben geworfen. Dadurch splitterten diese und ...

mehr