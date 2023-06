FW Celle: Person im Wasser und brennender Unrat

Celle (ots) - Am Montag wurde die Feuerwehr Celle auf einen Übungsplatz der Bundeswehr im Stadtteil Scheuen alarmiert. Hier war ein Fallschirmspringer in einem Baum gelandet und hing in rund 12 Metern Höhe fest. Durch die Feuerwehr wurde der gesicherte Vorstieg vorgenommen, die zu rettende Person gegen Absturz gesichert und aus der Höhe gerettet. Die Rettung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Zur ...

mehr