Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Worms (ots)

Mit mehr als 1,5 Promille hat ein 53-jähriger Autofahrer ohne Führerschein am heutigen Mittwochmorgen in der Maximilianstraße einen Verkehrsunfall verursacht und flüchtete von der Unfallstelle. Der Mann war gegen 04:45 Uhr beim Ausparken gegen einen geparkten PKW gestoßen und anschließend davongefahren. Durch die Wormser Polizei konnte der 53-Jährige schließlich ermittelt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,50 Promille. Darüber hinaus war er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem 53-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

