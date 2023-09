POL-MK: Zigarettenautomat gesprengt

Lüdenscheid (ots) - Abermals haben am Wochenende Altpapiercontainer in Lüdenscheid gebrannt. Am Freitag kurz nach 23.35 Uhr brannte in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein Altpapiercontainer. Der Container wurde vollständig zerstört. Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, war ein Container an der Parkstraße ...

mehr