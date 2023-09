Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Altpapiercontainer/ Einbruch in Einfamilienhaus/ Auflieger gestohlen/ Einbrecher verwüsten Familienbad/ Versuchter Einbruch in Vereinsheim/ Randaliererin

Lüdenscheid (ots)

Abermals haben am Wochenende Altpapiercontainer in Lüdenscheid gebrannt. Am Freitag kurz nach 23.35 Uhr brannte in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein Altpapiercontainer. Der Container wurde vollständig zerstört. Am frühen Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, war ein Container an der Parkstraße betroffen. Am Sonntag war, gegen 18.55 Uhr, zunächst eine Mülltonne am Eulenweg und wenig später, gegen 21:30 Uhr, ein Container an der Saarlandstraße an der Reihe. Die Feuerwehr löschte die Brände. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Am Samstag brachen Unbekannte, zwischen 12:15 und 12:50 Uhr, gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Alte Wache ein. Ob die Täter anschließend Beute machten, ist nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache in Lüdenscheid. (schl)

Zwei komplette Auflieger wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 03:30 und 04:05 Uhr, vom Gelände einer Firma In der Dönne gestohlen. Die Täter wurden bei der Tat teilweise gefilmt. Zu sehen ist, wie zwei Täter zunächst ein Schloss eines Aufliegers gewaltsam aufbrachen. Anschließend ist ein weißer Sattelschlepper der Marke Renault zu sehen, mit dem einer der Auflieger angekoppelt wurde. Auf den Aufliegern waren mehrere Tonnen Metallspähne gelagert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder deren Fahrzeugen sowie zum Verbleib der Auflieger geben können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Größeren Schaden hat ein Einbrecher am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, im Familienbad Nattenberg angerichtet. Er zerstörte diverse Scheiben innerhalb des Bades mit im Schwimmbad hängenden Feuerlöschern und brach zudem diverse Autoamten auf. Außerdem durchwühlte er nahezu alle Räumlichkeiten des Familienbades. Wie sich der Unbekannte Zutritt verschaffte, ist derzeit nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete der Täter Münzgeld. Er wurde bei seiner Tat gefilmt. Der Unbekannte war vermummt, war ca. 1.80-1.90m groß und trug eine helle Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Hose. Außerdem führte er eine Taschenlampe mit sich. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

In der Nacht zum Samstag wurde versucht, in das Vereinsheim eines Sportvereins an der Volmestraße einzubrechen. Unbekannte zerstörten die Fensterscheibe einer Tür und versuchten, eine andere Tür aufzubrechen. Dabei verletzte sich der Täter offenbar. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

Eine 36-jährige Lüdenscheiderin randalierte am Sonntagabend in der Volmestraße. Mehrere Zeugen meldeten der Polizei eine verwirrte Frau. Anwohner beobachteten gegen 20.30, wie die ihnen unbekannte Frau eine Anzeigenzeitung aus ihrem Briefkasten nahm. Als sie die Frau ansprachen, steckte sie die Zeitung zurück, ging über die Straße auf das Gelände eines Reifenhändlers und begann unter Schreien, Reifen abzutransportieren. Einen Reifen ließ sie gegen eine Pkw rollen, die anderen legte sie an verschiedenen Stellen an der Straße ab. Die Polizei nahm die Frau zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Beim Abtransport beschimpfte und bedrohte sie eine Zeugin. Ein Drogentest fiel positiv aus auf verschiedene Drogen. Die Polizeibeamten schrieben Strafanzeigen wegen übler Nachrede, Bedrohung und Diebstahls. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell