LPI-G: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten - Unfallverursacher flüchtete zunächst

Greiz (ots) - Greiz: Am Montag, dem 14.11.2022, zwischen 15:30 und 17:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Büro eines Supermarktes in der Reichenbacher Straße ein. Hier entwendeten sie ein Handy, mehrere Notebooks und einen Digitalisierer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

mehr