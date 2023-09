Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike gestohlen/ Taschendiebe/ Schockanrufe/ Wechseltrick

Zwischen Sonntagnachmittag vor einer Woche und Mittwochabend wurde an der Mühlenbergstraße ein E-Bike aus einem Schuppen gestohlen. Es handelt sich um ein grünes KTM-Damenfahrrad vom Typ Macina Tour CX 510.

Eine 73-jährige Mendenerin wurde am Samstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Unteren Promenade bestohlen. Ihre Geldbörse trug sie während des Einkaufs in einer offenen Umhängetasche. In dem Portemonnaie steckten Bargeld und Bankkarte. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die oft in den heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern suchen. Kunden sollten deshalb ihre Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen.

Die Schockanrufe kommen wieder: Die Betrüger brachten am Donnerstagmorgen eine 82-jährige Mendenerin dazu, Auskunft über ihr Vermögen zu geben. Der Ablauf war typisch: Am Morgen meldete sich eine völlig verheulte Stimme und sprach die Seniorin als "Mama" an. Unter heftigem Weinen schilderte die Frau am anderen Ende der Leitung, dass sie einen Unfall gebaut und dabei eine Radfahrerin getötet habe. Nun übernahm ein Mann den Hörer und erklärte, es müssten 750.000 Euro Kaution gezahlt werden. Ansonsten komme die Tochter der Seniorin in Untersuchungshaft. Nachdem die Seniorin ihren Kontostand durchgegeben hatte, verlor der Täter offenbar das Interesse: Er legte auf. Die Polizei warnt weiter vor diesen Schockanrufen: Die weinenden und schluchzenden Stimmen der ersten Anruferinnen sind kaum zu erkennen und die angeblichen Polizeibeamten oder Staatsanwälte derart geschult und geschickt, dass sie immer wieder Opfer finden. Dabei gibt es solche Kautionszahlungen in Deutschland überhaupt nicht. Wer einen solchen Anruf bekommt, der sollte am besten direkt auflegen. Wer ganz sicher gehen will, der kann langsam bis 10 zählen und dann die Tochter oder den Sohn unter der bekannten Rufnummer anrufen, um sich zu vergewissern, dass tatsächlich nichts passiert ist. Ansonsten hilft die echte Polizei weiter. (cris)

Einem 76-jährigen Mendener wurde am Samstag bei einem Wechselbetrug Geld aus dem Portemonnaie gezogen. Ein unbekannter Mann sprach den Mendener gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Getränkemarkt an der Holzener Straße an und bat, ihm Kleingeld für den Einkaufswagen zu wechseln. Während der Senior nach dem gewünschten Geldstück suchte, zog ihm der Unbekannte Geldscheine aus der Börse und rannte weg. Der Senior schätzte den Unbekannten auf ein Alter zwischen 30 und 40 Uhr und eine Größe von 1,70 Meter. Er hat schwarze Haare, einen 3-Tage-Bart und trug eine blaue Jeans. (cris)

