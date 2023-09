Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Worms - L523 (ots)

Am Dienstag, dem 26.09.2023, gegen 17:48 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Mann mit seinem Pkw die L523 in Richtung Worms. Eine 32-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die gleiche Strecke, jedoch in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich noch ihr vier-jähriges Kind und ihr 38-jähriger Ehemann.

Als der 73-jährige Pkw-Fahrer auf Höhe der Karl-Marx-Siedlung nach links in die Klosterstraße abbiegen wollte, übersah er die entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte 38-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Alle vier Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit teilweise gesperrt, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

