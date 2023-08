Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Erneut Schleusung in Krietzschwitz

Pirna (ots)

Am 31. August 2023 in den Morgenstunden gingen mehrere Bürgerhinweise in der Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, bezüglich orientierungsloser Personengruppen, im Bereich Pirna Krietzschwitz ein.

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen waren mobile Streifen im Bereich von Pirna Krietzschwitz / Pirna Neuendorf eingebunden. Die Einsatzkräfte konnten in der Folge, in mehreren Kleingruppen, insgesamt 26 illegale Migranten in Polizeigewahrsam nehmen. Bei allen festgestellten Personen handelte es sich, nach eigenen Angaben, um syrische Staatsangehörige.

In örtlicher Nähe zu den Personengruppen wurde ein weißer Transporter der Marke Peugeot mit polnischer Zulassung kontrolliert. Auf Grund der räumlichen Nähe und des Zustandes des Kleintransporters wurde der ukrainische Fahrer wegen des Verdachtes des Einschleusens von Ausländern vorläufig festgenommen.

Die weiteren polizeilichen Maßnahmen erfolgen durch die Bundespolizei in Berggießhübel.

Bei den umfangreichen Fahndungsmaßnahmen kam ein Polizeihubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz.

Die Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel und der Staatsanwaltschaft auch zu möglichen weiteren Hintermännern der Tat dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Beobachtungen und vermeintlichen Schleuserfahrzeugen nimmt die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel entgegen. Die Dienststelle ist täglich 24 Stunden telefonisch unter 035023-676 300 zu erreichen. Weiterhin können Sie die kostenfreie Hotline der Bundespolizei unter 0800 6 888 000 oder das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de nutzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell