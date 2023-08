Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Bundespolizei in Nentmannsdorf und Langenhennersdorf gefordert

Berggießhübel (ots)

Am 29. August 2023 gingen mehrere Bürgerhinweise in der Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, bezüglich orientierungsloser Personengruppen, hier im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, ein.

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen waren in den Mittagstunden mobile Streifen im Bereich von Langenhennersdorf / Krietzschwitz eingebunden. Die Einsatzkräfte konnten in der Folge in einem Waldstück zwischen Langenhennersdorf Forsthaus und der Abzweigung zur B172 in mehreren Kleingruppen insgesamt 42 illegale Migranten in Polizeigewahrsam nehmen. Bei allen festgestellten Personen handelte es sich, nach eigenen Angaben, um syrische Staatsangehörige.

Bereits in den frühen Morgenstunden wurden in Hellendorf und in der Ortslage Nentmannsdorf insgesamt 13 syrische Staatsangehörige festgestellt. Die syrischen Staatsangehörigen stellten ein Schutzersuchen und wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung in Sachsen weitergeleitet. Ein Jugendlicher befindet sich in der Obhut des Jugendamtes.

Ebenfalls in den Morgenstunden kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel am Rastplatz der A17 "Am Heidenholz" einen Citroen Jumper mit ukrainischem Kennzeichen. Neben dem ukrainischen Fahrer befanden sich in diesem noch neun syrische Staatsangehörige. Wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern leitete die Bundespolizei Strafverfahren gegen den Beschuldigten ein. Die syrischen Staatsangehörigen stellten ebenfalls ein Schutzersuchen und wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung in Sachsen weitergeleitet.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Bundespolizei - auch zu möglichen weiteren Hintermännern der Tat dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

