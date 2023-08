Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Acht Illegale Migranten im Mazda - Festnahme auf dem Rastplatz

Breitenau (ots)

Am 21. August 2023, in den Vormittagsstunden, kontrollierten Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel einen PKW Mazda3 mit deutscher Zulassung aus dem Bundesland Hessen. Der Fahrer folgte nur zögerlich der Aufforderung und konnte letztendlich zum Rastplatz der A17 "Am Heidenholz" abgeleitet werden.

Der Fahrer mit syrischer Staatsangehörigkeit (40 Jahre) konnte sich ausweisen. Bei der polizeilichen Kontrolle war bereits erkennbar, dass sich im in diesem PKW mehr Personen als Sitzplätze befinden. Eine Person befand sich unter anderem im Fußraum des Beifahrers, die weiteren sechs Geschleusten auf der Rückbank. Seine acht Insassen verfügten über keine Dokumente und gaben an aus Syrien (9 Jahre bis 58 Jahre) zu sein. Der beschuldigte Syrer wurde vorläufig festgenommen.

Aufgrund der Tatumstände erfolgten weitere polizeiliche Maßnahmen bei der Bundespolizei in Berggießhübel. Die unerlaubt eingereisten Syrer stellten Schutzersuchen und wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung in Sachsen weitergeleitet.

Bereits am Montag erfolgte in Fulda die Durchsuchung seiner Wohnung durch Bundespolizeibeamte aus Kassel. Die Polizeibeamten stellten verfahrensrelevante Beweismittel sicher. Der Beschuldigte soll seit Juli 2023 an mehreren Einschleusungen von Ausländern nach Sachsen-Anhalt und Dresden beteiligt sein. Das Tatfahrzeug, der Mazda3 wurde beschlagnahmt und abgeschleppt.

Am Folgetag hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Pirna Untersuchungshaft gegen den Syrer erlassen. Dieser befindet sich mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt Dresden.

Die Ermittlungen in diesem komplexen Ermittlungsverfahren dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell