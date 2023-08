BPOLI BHL: Bundespolizei verhindert Verbringung von Diebesgut

Breitenau (ots) - Am 31. Juli 2023 erfolgte am Rastplatz der A17 "Am Heidenholz" die vorläufige Festnahme von zwei polnischen Schleusern. In einem Kühltransporter konnte die Bundespolizei 22 syrische Geschleuste, drei Kinder (8 - 12 Jahre), drei Jugendliche (14 Jahre), zwei Heranwachsende (19 und 20 Jahre), zwei Frauen (28 und 35 Jahre) und Männer (21 bis 45 Jahre) ...

mehr