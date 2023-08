Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Erstmeldung - Zimmerbrandvollbrand, mehrere Personen im Gebäude - Feuerwehr löscht mit mehreren Löschrohren.

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 10. August 2023, 10.46 Uhr, Habichtstraße, Mörsenbroich

Am späten Donnerstagvormittag erreichte die Feuerwehrleitstelle die Meldung über einen Wohnungsbrand in Mörsenbroich. Umgehend Entsandte die Leitstelle Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst der Landeshauptstadt. Als die ersten Einsatzkräfte nach vier Minuten an der Einsatzstelle eintrafen, stellte sich die Situation wie folgt dar: Es war schon auf der Straße Rauch feststellbar und die Wohnung im Erdgeschoss brannte lichterloh. In der Wohnung sollten sich noch Personen befinden. Sofort entsandte der Einsatzleiter mehrere Löschtrupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ins Gebäude. Parallel wird das Gebäude kontrolliert. Die Einsatzdauer ist aktuell noch nicht abschätzbar.

