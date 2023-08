Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Bombenfund in Düsseldorf Zoo: 10-Zentner-Bombe gefunden - 13.000 Menschen müssen evakuiert werden

Düsseldorf (ots)

Eine bei Bauarbeiten in Düsseldorf-Düsseltal/Zoo gefundene amerikanische Zehn-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am 7. August im Laufe der Nacht entschärft. Dazu müssen bis spätestens 24 Uhr in einem Radius von 500 Metern (Gefahrenbereich A) um die Fundstelle an der Ahnfeldstraße bis zu 13.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen haben. Aufgrund der Lage der Bombe und der Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entfällt ein Radius B.

Weitere Informationen zur Entschärfung und Evakuierung folgen zeitnah.

