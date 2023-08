Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Erstmeldung - Kamin droht einzustürzen, Feuerwehr bereitet das Abtragen des Kamins vor.

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 02. August 2023 14.10 Uhr, Blücherstraße, Pempelfort

Am Mittwochmittag erreichte die Feuerwehrleitstelle die Meldung über Risse an einem Kamin eines Gebäudes. Sofort entsandte die Leitstelle die ersten Einsatzkräfte zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen dieser stellte sich die Situation so dar, dass Teile des Kamins auf ein Auto gestürzt waren und Risse im Kamin sichtbar waren. Ein hinzugezogener Statiker der Bauaufsicht konnte feststellen, dass der Kamin einsturzgefährdet ist. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden weitere Einsatzkräfte, unter anderem der Feuerwehrkran und Höhenretter, zur Einsatzstelle beordert. Diese bereiten aktuell das Abtragen des Kamins vor. Für das Abtragen des Kamins ist eine Vollsperrung der Blücherstraße, sowie eine Demontage der Oberleitung der Rheinbahn notwendig. Die Demontage der Oberleitung wird durch die Rheinbahn durchgeführt. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Einsatzdauer ist aktuell noch nicht abschätzbar.

