Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Bundespolizei mit 94 Geschleusten gefordert - Syrischer Schleuser in Untersuchungshaft

Berggießhübel (ots)

Am 6. August 2023 war die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel bei der Bekämpfung der illegalen Migration hier im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge enorm gefordert. Am Einsatzgeschehen waren ebenso flexible Einsatzkräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Pirna beteiligt. In Heidenau, auf und an der A17, in Dohna, Pirna und Liebstadt stellten sie 94 unerlaubt eingereiste Personen aus Syrien, dem Irak, Iran sowie der Türkei fest. Zur Mittagszeit musste die A17 temporär gesperrt werden, da zwei unbekannte Schleuser flohen. Im Transporter befanden sich 22 Geschleuste aus Syrien.

In den Nachtstunden wurde bei Breitenau, am Salzlager der A17, ein Kleintransporter MAN kontrolliert. Dieses Fahrzeug war kurz zuvor aus der Tschechischen Republik nach Deutschland eingereist. Der syrische Fahrer (25 Jahre) und sein deutscher Beifahrer (67 Jahre) konnten sich ausweisen.

Im MAN Transporter befanden sich weitere 22 Insassen, alle ungesichert, gedrängt auf der Ladefläche und ohne Belüftungsfenster. Nach eigenen Angaben handelt es sich um syrische Staatsangehörige (16 bis 46 Jahre) und ein Jugendlicher aus dem Iran (17 Jahre). Der Fahrer und sein Beifahrer wurden aufgrund der lebensgefährdenden Einschleusung von Ausländern vorläufig festgenommen. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen erfolgten bei der Bundespolizei in Berggießhübel. Die Syrer stellten Schutzersuchen und wurden einer Erstaufnahmeeinrichtung in Sachsen übergeben. Der Jugendliche befindet sich in der Obhut des Jugendamtes.

Der 25- Jährige wurde am Folgetag am Amtsgericht Pirna zwecks Untersuchungshaft vorgeführt. Der beschuldigte Syrer befindet sich mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt Dresden.

