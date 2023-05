Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Spendenübergabe Benefizkonzert Polizeiorchester Niedersachsen

Celle (ots)

Celle - Am 11.05.23 hat in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20:30 Uhr ein Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in der Stadtkirche Celle stattgefunden. Das Konzert hat zu Gunsten des Vereins Brennessel e.V. stattgefunden. Der Verein engagiert sich mit seinen ehrenamtlichen Berater*innen in der Beratung und Prävention bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Sie helfen Opfern von sexualisierten Übergriffen, ihren Eltern und den Bezugspersonen der Betroffenen. Dabei unterstützen, beraten und entwickeln sie gemeinsam weitere Handlungsschritte - anonym, kostenlos und vertraulich. Sie entwickeln und begleiten Präventionsprojekte. Die ehrenamtlichen Berater*innen der Brennessel arbeiten in unterschiedlichen pädagogischen und therapeutischen Berufen und Institutionen. Alle verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der psychosozialen Beratung und sind zum Thema sexualisierte Gewalt fortgebildet und qualifiziert. Nach dem Konzert haben die Beraterinnen selbst die Spenden an den Ausgängen entgegengenommen. Das Konzert unter der Leitung des Chefdirigenten Thomas Boger löste bei allen Zuhörern Begeisterung aus. Insgesamt sind sieben Stücke und eine Zugabe gespielt worden. Die freie Mitarbeiterin der Celleschen Zeitung, und selbst Besucherin des Konzert, Kirsten Pröve-May sagte: "Es war ein Konzertabend, der die Zuhörer entspannen ließ. Jeder einzelne der Programmpunkte war ein Hörgenuss, und man erlebte ein ambitioniertes, facettenreiches Orchester." An diesem Abend sind insgesamt 1.685 Euro an Spenden gesammelt worden, welche am 24.05.2023 bei der Polizeiinspektion im Rahmen eines kurzen Austauschs offiziell übergeben worden sind. Zur Übergabe erschienen neben dem stellvertretenen Leiter der Polizeiinspektion Celle, Herr Polizeirat Malte Ramme, als Vertretung des Brennessel e.V. Frau Irina Adolph und Frau Christa Pahls-Korzonnek. Sie sagten, dass sie junge engagierte Leute für ihren Verein gewinnen konnten. Das gespendete Geld wird unter anderem für die kostenintensive Beschulung und Weiterbildung der neuen Berater*innen genutzt. Auch weitere Projekte seien in Planung.

