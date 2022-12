LPI-EF: Täter nach Zigarettenautomatensprengung gestellt

Landkreis Sömmerda (ots) - Einbrecher hatten es auf ein Wohnhaus in Gutmannshausen im Landkreis Sömmerda abgesehen. Wie der Geschädigte der Polizei am Montag mitteilte, versuchten Unbekannte am Wochenende, die Haustür aufzuhebeln. Ob sie dabei gestört wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls gelang es den Tätern nicht, in das Objekt einzudringen. Allerdings verursachten sie an der Haustür einen Schaden von etwa 200 Euro. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr