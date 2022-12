LPI-EF: Betrunkenen Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen

Erfurt (ots) - Am Montag wurden bei der Polizei in Erfurt zwei gestohlene Fahrräder zur Anzeige gebracht. In der Straße Am Hügel hatten Diebe am Wochenende in einem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses zugeschlagen. Dabei stahlen sie ein gelbes Mountainbike der Marke Haibike und ein weißes Dirtbike des Herstellers Norco im Gesamtwert von knapp 1.500 Euro. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 ...

