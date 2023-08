BPOLI BHL: Bundespolizei mit Polizeihubschrauber im Einsatz - Festnahme an der A17

Breitenau (ots) - Am 21. August 2023, in den Vormittagsstunden, kontrollierten Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel einen PKW Mazda3 mit deutscher Zulassung aus dem Bundesland Hessen. Der Fahrer folgte nur zögerlich der Aufforderung und konnte letztendlich zum Rastplatz der A17 "Am Heidenholz" abgeleitet werden. Der Fahrer mit syrischer ...

mehr