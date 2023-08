Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mit parkenden Autos kollidiert + Audi zerkratzt + Diebe scheitern an Vereinsgebäude + Ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss + Ölfleck führt zu Unfall

Gladenbach-Weidenhausen: Mit parkenden Autos kollidiert

Offenbar aufgrund der blendenden Sonne übersah am gestrigen Mittwoch eine 59-Jährige aus Gladenbach in der Mühlstraße einen geparkten Opel Astra und kollidierte gegen 16.20 Uhr mit diesem. Durch den Anstoß prallte der Astra gegen einen ebenfalls geparkten Opel Adam. Die Gladenbacherin kam mit vermutlich leichten Verletzungen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ihr Daimlerchrysler sowie der Astra mussten abgeschleppt werden, die Schäden schätzten die Beamten auf 6.000 Euro und 8.000 Euro, beim Adam auf etwa 2.500 Euro.

Dautphetal- Holzhausen am Hünstein: Audi zerkratzt

Großflächige Kratzer auf der gesamten Karosserie eines weißen Audi S3 hinterließen Unbekannte zwischen 18 Uhr am letzten Dienstag und 18 Uhr am Mittwoch in der Straße Grüne Bank. Das Beheben der entstandenen Schäden dürfte mehrere tausend Euro kosten. Die Polizei in Biedenkopf ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Wetter: Diebe scheitern an Vereinsgebäude

In den vergangenen Wochen gingen Diebe ein Vereinsgebäude in der Straße Klosterberg an, gelangten aber nicht hinein. Zwischen Mittwoch, 19. Juli, 20 Uhr, und Montag, 14. August, 19 Uhr, versuchten sie vergeblich, mehrere Fenster aufzuhebeln und beschädigten eine Scheibe. Der entstandene Schaden dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss

Eine Polizeistreife stoppte am gestrigen Vormittag einen 59-jährigen Rollerfahrer aus Alsfeld. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum, ein Drogenvortest reagierte positiv auf zwei Substanzen. Ein Arzt führte daraufhin auf der Polizeistation eine Blutentnahme durch. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Anzeigen sowie die Sicherstellung des Rollerschlüssels waren die Folge.

Marburg: Ölfleck führt zu Unfall

Vermutlich aufgrund eines Ölflecks auf der L3288 zwischen Gladenbach- Weiterhausen und Marburg-Dilschhausen verlor am letzten Samstag ein 43-Jähriger aus Biedenkopf die Kontrolle über einen BMW. Gegen 9.35 Uhr kam er ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, am BMW entstanden etwa 1.500 Euro hohe Schäden, die einem Totalschaden entsprechend dürften. Hinzu kommt der etwa 200 Euro hohe Schaden am Pfosten. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise zum Verursacher des Ölflecks: Wem ist diesbezüglich etwas aufgefallen? Wer kann eingrenzen, wann die Fahrbahnverschmutzung etwa entstanden ist? Hinweise an die Telefonnummer 06461/92950.

