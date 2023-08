POL-MR: Bargeld aus Wohnung gestohlen + Nebelscheinwerfer ausgebaut + E-Roller entwendet + Überschlagen + Diebe im Einfamilienhaus

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Bargeld aus Wohnung gestohlen

Diebe brachen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Universitätsstraße ein und entwendeten mehrere hundert Euro. Zudem entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe an der Wohnungstür im dritten Obergeschoss. Der Einbruch fand zwischen letztem Samstag und Montag statt, gegen 7 Uhr bemerkte der Bewohner den Schaden. Die Kripo in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal- Friedendorf: Nebelscheinwerfer ausgebaut

Nebelscheinwerfer im Wert von etwa 500 Euro bauten Diebe in der Nacht auf Montag dieser Woche fachgerecht aus einem im Högernweg geparkten Audi Avant aus. Eine Zeugin hörte gegen 3 Uhr Schritte, die mutmaßlich mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnten. Ebenfalls in Friedensdorf, allerdings in der Straße Pützwiese, schlugen die vermutlich gleichen Diebe noch bei einer KFZ-Werkstatt zu und machten sich an drei PKW zu schaffen. Auch hier bauten sie die Nebelscheinwerfer aus, verursachten dabei allerdings noch mehrere hundert Euro hohe Schäden in Form von Kratzern im Lack. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 15 Uhr am vergangenen Samstag und 9 Uhr am Montag. Die Marburger Kripo sucht Zeugen und bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: E-Roller entwendet

Einen angeschlossenen und im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Mauerstraße abgestellten E-Roller im Wert von knapp 1.150 Euro entwendeten Unbekannte zwischen Freitag letzter Woche, 20 Uhr, und Montag, 15.15 Uhr. Beim dem Roller handelt es sich um ein schwarzes Modell vom Hersteller Telefunken. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Überschlagen

Im Feld auf dem Dach liegend kam am gestrigen Montag ein Mazda zum Stillstand, nachdem er zuvor gegen 15.25 Uhr in einer leichten Rechtskurve der K94 von Niederklein nach Rüdigheim nach links von der Fahrbahn abgekommen und noch mit der Leitplanke kollidiert war. Der 48-jährige Fahrer aus Kirtorf verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht und kam mit einem RTW ins Krankenhaus. Beim Mazda entstand ein Totalschaden, den die Beamten auf 15.000 Euro schätzten. Hinzu kommt ein etwa 600 Euro hoher Schaden an der Leitplanke. Bei der Unfallursache dürfte Alkohol eine Rolle gespielt haben: Der Fahrer pustete einen Wert von über zwei Promille.

Wetter: Diebe im Einfamilienhaus

In den vergangenen zwei Wochen, zwischen Dienstag, 1. August, und Montag, 14. August, verschafften Diebe sich über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Am Mellnauer Weg. Sie durchsuchten das gesamte Haus, nahmen ersten Erkenntnissen zufolge ein Mikroskop im Wert von etwa 350 Euro mit und flüchteten anschließend. Der Schaden am Fenster beträgt etwa 50 Euro. Die Kripo in Marburg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

