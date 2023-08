Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf Haftbefehl nach Raub

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 23-jährigen Mann wegen des Verdachts des Raubes. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte soll am Donnerstag, 10. August, zunächst gegen 12:15 Uhr einem neun Jahre alten Mädchen in Marburg eine sogenannte "Bauchtasche" entrissen haben. Gegen 13:30 Uhr soll er sodann einen 13-jährigen Jungen nach einem kurzen Dialog geschlagen und versucht haben, ihm sein Mobiltelefon wegzunehmen, was jedoch nicht gelang, so dass er ohne Beute flüchtete.

Zivilbeamte der Kriminalpolizei nahmen den Beschuldigten nach intensiven Fahndungsmaßnahmen fest.

Er wurde am Freitag, 11. August, der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Raubes sowie des versuchten Raubes in Tateinheit mit Körperverletzung. Es besteht der Haftgrund der Wiederholungsgefahr.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Telefonnummer 06421/290-222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell