Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Versuchter Überfall + Festnahme nach Raub + Zweimal festgenommen + Scooterfahrer mit positivem Drogentest + Farbschmierereien + Schäden durch Steinwürfe + A-Klasse aufgebrochen + Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Versuchter Überfall

Die Polizei sucht nach einem versuchten Überfall in der Reitgasse am Mittwoch, 09. August, um ca. 23.05 Uhr, Zeugen und bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des geflüchteten Täters beitragen könnten. Der Gesuchte ist mutmaßlich Ausländer. Er sprach mit Akzent, ist zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und vermutlich unter 30 Jahre alt. Der schmächtige, hellhäutige Mann mit kurzen schwarzen Haaren trug zur Tatzeit ein graues Sweatshirt mit Kapuze und eine weite Hose. Der Mann bedrohte sein 25 Jahre altes Opfer auf dem Parkplatz bzw. Vorplatz der Brasserie mit einem Messer und verlangte die Herausgabe der Geldbörse. Als das Opfer erklärte, weder Geld noch Geldbörse bei sich zu tragen, flüchtete der Täter ohne weitere Handlungen vorbei an der Gaststätte Bierwerk zur Metzgergasse und verlor dabei die zuvor getragene und nun sichergestellte Basecap. Wem ist der Mann noch aufgefallen`? Wer kann ihn näher beschreiben oder Hinweise geben, die zur Identifizierung führen könnten? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Festnahme nach gescheitertem Raub

Der Versuch, trotz der Anwesenheit des Fahrers einen Rucksack vom Beifahrersitz des Mercedes Vito zu stehlen, mündete in einer Auseinandersetzung zwischen dem Täter und dem Besitzer und endete mit der Festnahme. Die Tat war am Donnerstag, 10. August, um 0030 Uhr, in der Niederrheinischen Straße. Ein 25 Jahre alter, in Gießen lebender Mann, riss die Beifahrertür des Autos auf und griff nach dem Rucksack. Die zusätzliche Sicherung des Rucksacks durch den Sicherheitsgurt erforderte einen größeren Aufwand beim Täter und gab dem Fahrer Zeit zu handeln. Der 63 Jahre alte Mann konnte den Täter trotz dessen Gegenwehr zunächst überwinden und den Diebstahl verhindern. Die Polizei nahm den dann ohne Beute geflüchteten Mann in Tatortnähe fest und fand auch die von ihm auf der Flucht entsorgte geringe Menge an Marihuana. Die vorübergehende Festnahme endete nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen um 02.45 Uhr.

Marburg - Zweimal festgenommen - Erst Ladendiebstahl und dann Diebstahl aus Auto

Nach der zweiten Festnahme blieb der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht in der Zelle. Die Polizei hatte in am Mittwoch, 09. August, zunächst nach einem Ladendiebstahl und kurze Zeit nach seiner Entlassung von der Polizeistation nach einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Auto zweimal festgenommen.

Um 20 Uhr fiel der Mann zum ersten Mal auf. Ihm gelang nach dem Diebstahl einer Sonnenbrille in einem Drogeriemarkt in der Marburger Straße die Flucht. Die Polizei fahndete nach ihm und nahm ihn aufgrund der markanten Beschreibung das erste Mal fest. Nach der Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Wache entließ die Polizei den Mann. Scheinbar unbeeindruckt von der Begegnung mit der Polizei setzte er sich in der Friedrich-Ebert-Straße in ein unverschlossenes Auto und durchwühlte es. Er flüchtete mit zwei erbeuteten Schlüsseln bis zu seiner neuerlichen Festnahme. Die Polizei konnte gezielt nach ihm suchen, da Zeugen die bereits bekannte markante Personenbeschreibung abgaben. Zur Verhinderung weiterer Taten blieb der Mann die Nacht über in der Zelle.

Marburg - Scooterfahrer mit positivem Drogentest

Die Polizei stoppte am Mittwoch, 09. August, um 19.25 Uhr in der Gisselberger Straße einen E-Scooter, weil sich kein Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug befand. Zum einen stellte sich heraus, dass tatsächlich kein Versicherungsschutz bestand und zum anderen, dass der 29 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen fuhr. Nach der entsprechenden Reaktion des Drogentests räumte der Mann den vorangegangenen Konsum von Speed ein. Die Polizei beendete die Fahrt mit der Sicherstellung des E-Scooters und veranlasste zudem eine Blutprobe.

Schönbach - Farbschmierereien

Am Mittwoch, 09. August, zeigte die Stadt Kirchhain eine Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an. Die genaue Tatzeit steht nicht fest und es liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Betroffen sind die Glasfronten am Bürger- und Feuerwehrhaus sowie die dortige Bushaltestelle. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Niederklein - Schäden durch Steinwürfe

Durch das Werfen mit Steinen beschädigten Unbekannte zwei Fenster und die Eingangstür des Anwesens In der Wann 1. Nach bisherigen Informationen flogen die Steine offenbar zwischen 18 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag, 06. August. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, die zu den Taten passen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Neustadt - A-Klasse aufgebrochen - Sichtbare Beute lockte

Die Geldbörse, aus welcher der Täter dass Geld stahl lag auf dem Beifahrersitz, die rosafarbige Laptoptasche inklusive Laptop auf der Rückbank. Der rote A-Klasse Daimler parkte zur Tatzeit zwischen 23 Uhr am Dienstag und 13 Uhr am Mittwoch im Hinterhof des Anwesens Hindenburgstraße 60A. Wer hat in dieser Zeit am Tatort oder in unmittelbarer Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Marburg - Ockershäuser Allee/Habichtstalgasse - Schaden an weißem Space Star

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen 19 Uhr am Montag und 14.10 Uhr am Mittwoch, 09. August in der Ockershäuser Allee an der Ecke zur Habichtstalgasse ereignete. Bei einem unbekannten Fahrmanöver entstand an dem auf der Ockershäuser Allee vor dem Anwesen Nr. 18 geparkten weißen Mitsubishi Space Star ein erheblicher Frontschaden. Stoßstange und Motorhaube sowie die Vorderachse des City Flitzers waren betroffen. Das Schadensausmaß deutet auf eine entsprechende fühl- und hörbare Kollision hin. Wer hat den Unfall gehört oder gesehen? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen? Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zum Zusammenstoß mit dem weißen Auto gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell