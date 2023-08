Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche in Wehrda, Wetter und Marburg + Drogentests verweigert oder positiv + Schwarzer BMW mehrfach aufgefallen-Polizei sucht Zeugen und Geschädigte + Brücke erneut beschmiert + Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wehrda - Einbrecher erbeutet Bargeld und Armbanduhren

Der Täter durchwühlte im Haus mehrere Schränke und erbeutete letztlich Bargeld und zwei Armbanduhren. Er richtet bei seinem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Unter dem Gedankenspiel durch den Aufbruch einer Tür einen vierstelligen Sachschaden an. Die Tat war am Dienstag, 08. August zwischen 09 und 16.30 Uhr. Wer hat in dieser Zeit rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind fremde Personen auf der Straße oder auf einem Grundstück aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter - Einbruch im Körnerweg

In der Nacht zum Dienstag, 08. August steig ein Einbrecher zwischen 23 und 06.30 Uhr durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Einfamilienhaus im Körnerweg ein. Der Täter durchsuchte eine Handtasche und stahl aus dem darin liegenden Portemonnaie das Bargeld. Außerdem nahm er noch zwei Jacken mit. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Beute hat einen Wert von insgesamt etwa 600 Euro. Wer hat in der nach tim Körnerweg oder in der Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0, sachdienliche Hinweise geben?

Marburg - Münzautomat in der Waschküche aufgebrochen

Die Tatzeit des Aufbruchs des Münzautomaten der Waschmaschine in dem Keller des Mehrfamilienhauses am Schneidersberg steht nicht fest. Der Täter verschaffte sich zwischen Mittwoch, 02. August und Dienstag, 08. August irgendwie Zugang in das Haus, begab sich zur Waschküche und stahl das Münzgeld aus dem aufgebrochenen Automaten. Wer hat im fraglichen Zeitraum im Haus eine fremde Person gesehen und kann diese beschreiben? Wem ist in der Zeit eine Person im oder in unmittelbarer Nähe vom Haus aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Drogentests verweigert

Da der 18 Jahre alte Autofahrer jeden Drogentest verweigerte, konnte er die Verdachtsmomente, die sich durch auffällige Koordinationstests bei seiner Kontrolle ergeben hatten, vor Ort nicht ausräumen. Der Polizei blieb damit nur die Veranlassung der Blutprobe und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels zur Verhinderung der Weiterfahrt. Die Polizei hatte den Kleintransporter am Dienstag, 08. August, gegen 12.40 Uhr, in der Nordstadt angehalten.

Wehrda - E-Scooter ohne Versicherungsschutz - Fahrer mit positivem Drogentest

Die Polizei Marburg zog am Dienstag, 08. August, um 16.35 Uhr in der Ernst-Lemmer-Straße einen 34 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Elektrofahrzeug kein Versicherungsschutz bestand und dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel fuhr. Ein Drogentest hatte den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf THC und Kokain bestätigt. Auch in diesem Fall musste der Mann mit zur Blutprobe.

Breidenbach - Positiver Drogentest bei Autofahrer

Nachdem der Drogentest bei einem 25Jährigen gleich auf drei Stoffe reagiert hatte, beendete die Polizei Biedenkopf die Autofahrt mit der allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag, 08. August. Die Polizei stellte den Autoschlüssel sicher und entließ den Mann nach der Entnahme der veranlassten Blutprobe.

Lahn-Dill-Kreis/ Marburg-Biedenkopf (Hinterland) - Schwarzer BMW mehrfach aufgefallen - Polizei sucht Zeugen und eventuelle Geschädigte

Am Dienstag, 08. August, fiel im Hinterland ein schwarzer BMW mehrfach durch verschiedene Fahrmanöver und durch die Nutzung eines Blaulichts auf. Die Polizei Biedenkopf sucht Zeugen, eventuell weitere Geschädigte. Über einen Zeitraum vom ersten Anruf um kurz vor 19 Uhr bis zur Kontrolle des Autos um 22. 05 Uhr erhielt die Polizei Biedenkopf mehrere Hinweise auf ein grob verkehrswidrig und rücksichtsloses Verhalten des Fahrers eines schwarzen BMW. Der Fahrer soll dabei auch ein Blaulicht eingeschaltet haben.

Mit dem ersten Anruf meldete ein Autofahrer ein ihn auf der B 253 zwischen Dillenburg und Frohnhausen riskant überholenden und mit eingeschaltetem Blaulicht fahrenden schwarzen BMW. Das Auto sei aus Wissenbach gekommen und nach Fronhausen gefahren. Wenig später gab es ähnliche Anrufe bei der Polizei Biedenkopf. Unter anderem meldete sich eine Zeugin, die davon berichtete, dass ein schwarzer BMW extrem langsam auf der B 253 von Niedereisenhausen nach Dautphe fuhr und der Fahrer dann beim Versuch, das Auto zu überholen, vehement Gas gab, sodass sie das Überholmanöver abbrechen musste. Später fiel der BMW mit noch eingeschaltetem Blaulicht und sicherlich einer Geschwindigkeit von weit über 100 km/h in Biedenkopf auf. Eine Streife hatte das Auto gesehen, verlor den Wagen dann aber wegen der Geschwindigkeit aus den Augen. Mittlerweile war klar, dass es sich nicht um einen Zivilwagen der Polizei, sondern um ein privates Fahrzeug handelte. Die Fahndung endete mit der Kontrolle in Steffenberg, als der BMW vor einer roten Ampel stand. Der am Steuer sitzende 19 Jährige stand nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln. Die Polizei stellte das innen vor der Windschutzscheibe angebrachte Blaulicht sicher und ermittlet u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der BMW-Fahrer war am Dienstagabend offenbar zumeist auf der B 253 zwischen den Landkreisen Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf unterwegs. Wem ist das Fahrzeug zu dieser Zeit durch die Fahrweise noch aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain - Brücke erneut beschmiert

Kaum ist die alte Farbschmiererei durch Überstreichen beseitigt, schon hinterließen noch unbekannte Täter neu Schmierereien an der Brücke der Landstraße 3088 über einen Wirtschaftsweg bei Kleinseelheim. Neben diversen Motiven findet sich u.a. auch ein Hakenkreuz unter den Graffitis, sodass der Staatsschutz der Kripo Marburg die Ermittlungen übernommen hat. Die Tatzeit der neuerlichen Sachbeschädigung mit einem Schaden in vierstelliger Höhe steht nicht fest, liegt aber vor der Feststellzeit am Dienstag, 08. August. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda - Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz - Schaden an grauem Hyundai i10

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Fahrmanövers auf dem Aldi-Parkplatz bei dem es möglicherweise zur Kollision mit einem geparkten grauen Hyundai i10 gekommen sein könnte. Der Unfall passierte am Montag, 07. August, zwischen 10 und 10.45 Uhr. Am Heck des Hyundai entstand ein erheblicher Schaden von nach ersten Schätzungen mindestens 3000 Euro. Aufgrund des Schadensausmaßes dürfte der Anstoß sowohl zu hören als auch zu spüren gewesen sein. Wer war zur Unfallzeit noch auf dem Parkplatz? Wer hat ein typisches Unfallgeräusch gehört, in der Folge ein wegfahrendes Fahrzeug gesehen und kann Angaben zu diesem machen? Wer hat den Unfall gesehen und kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell