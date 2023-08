Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Bushaltestelle beschädigt + Graffiti + Einbruch in Gartenhaus + Waschmaschine gestohlen + Reifen platt und Türen verkratzt + BMW beschädigt + Einbruch in Kleidercontainer + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bad Endbach - Bushaltestelle beschädigt

Erst riss der Täter den an der Bushaltestelle "Sportzentrum" angebrachten Metallmülleimer ab und dann zerstörte er damit die Glasscheibe des Wartehäuschens. Gemeldet wurde die Sachbeschädigung in der Straße Am Bewegungsbad am Sonntag, 06. August, gegen 16.30 Uhr. Wer hat vor diesem Zeitpunkt Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kombach - Wand und Fenster beschmiert

Rote Farbe auf der Hauswand und einem Kellerfenster bedeuten für den Besitzer eines Einfamilienhauses in der Bergstraße einen Schaden in vierstelliger Höhe. Die Sachbeschädigung durch Graffiti war zwischen 22.30 Uhr am Samstag und 15.30 Uhr am Sonntag, 06. August. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Wolfgruben - Einbruch in Gartenhaus

Bei dem Einbruch in ein Gartenhaus brachen der oder die Täter zwei Vorhängeschlösser auf und stahlen ein Solarpanel, eine Akku-Ladestation, Elektrokabel und eine Sackkarre. Der Einbruch war zwischen Montag, 31. Juli und Freitag, 04. August. Der betroffene Garten liegt in der Verlängerung der Haselheide Richtung Lahn. Wer hat in der fraglichen Zeit einen Transport mit derartigen Gegenständen auf einer Sackkarre gesehen? Wo sind die beschriebenen Gegenstände seither aufgetaucht? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Waschmaschine gestohlen

Am Sonntag, 06. August, meldete ein Marburger den Diebstahl seiner Waschmaschine aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kantstraße. nach seinen Angaben verschwand das Gerät zwischen 16 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag, 06. August. Der Waschkeller hat eine zur Straße gelegene Nebeneingangstür. Wer hat zur fraglichen Zeit den Transport oder das Verladen des schweren Elektrogeräts gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Oberwalgern - Reifen platt und Türen verkratzt

Die Polizei sucht nach einer Sachbeschädigung an einem grauen Skoda Rapid nach Zeugen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Ein noch unbekannter Täter verkratzte beide Türen der Beifahrerseite und stach den hinteren rechten Reifen platt. An dem Auto entstand ein vierstelliger Sachschaden. Die Tat war von Samstag auf Sonntag, 06. August, zwischen 18 und 09.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - BMW beschädigt

Als er seinen grauen 3er BMW am Freitag, 04.August, gegen 18 Uhr vor dem Anwesen Gerhard-Hauptmann-Straße abstellte, war der Wagen noch unbeschädigt. Bei der Rückkehr am Samstag um 15.45 Uhr bemerkte der Besitzer frische Schäden durch Kratzer hinten links und rechts. Aufgrund der Beidseitigkeit und Art der Schäden dürfte es sich um eine mutwillige Sachbeschädigung handeln. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Caldern -Einbruch in Kleidercontainer

Das aufgeflexte Vorhängeschloss eines Altkleidercontainers zeugt von einem Einbruch. Betroffen ist ein Kleidercontainer auf dem Platz beim Sportplatz in der Mühlenstraße. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 03 und Samstag, 05. August. Ob aus dem Container Kleiddung fehlt, steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Weimar - BMW schleudert zwei Mal in die Leitplanke

Am Samstag, 05.August, um kurz nach 21 Uhr, geriet ein roter 3er BMW auf der nassen B 3 zwischen Niederweimar und Marburg Süd ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und prallte mindestens zwei Mal gegen die Leitplanken. Der Wagen blieb danach rundherum erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit liegen. Der Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort. Nach den Ermittlungen steht ein in der Gemeinde Gladenbach lebender 35 Jahre alten Mann, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, unter dem Verdacht gefahren zu sein. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrer des roten BMW machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Schild auf der Verkehrsinsel beschädigt

Am Samstag, 05. August meldete ein Autofahrer ein offenbar umgefahrenes Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel an der Wilhelm-Röpke-Straße an der Anschlussstelle zur B 3. Nach weiteren Informationen muss der zum Schaden führende Unfall bereits vor Freitag, 04. August, 19 Uhr passiert sein. Bislang gibt es keine Unfallzeugen und damit auch keinen Hinweis auf einen Unfallhergang. Wer hat einen Unfall an der Einmündung beobachtet? Sachdienliche Hinweise auch hier bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Endbach - Silberner Golf beschädigt

Nach den Spuren an der beschädigten Tür hinten rechts, kam es möglicherweise bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision mit dem silbernen VW Golf. Der Golf parkte zur Unfallzeit am Samstag, 05. August, zwischen 15 und 16 Uhr auf dem Parkplatz des Anwesens Landstraße 23. Wer hat in dieser Zeit auf dem Parkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Golf gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell