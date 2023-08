POL-MR: Vandalismus + Erfolgreiche Suche + Bohrhammer gestohlen + Streit am Markt + Fünf Verletzte bei zwei Unfällen - B 3 mehrere Stunden gesperrt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Friedensdorf - Vandalismus - Ein Gartentor, ein Briefkasten und fünf Autos beschädigt

In der Nacht zum Samstag, vermutlich zwischen 02 und 03 Uhr kam es in Friedensdorf zu einer Reihe von Sachbeschädigungen. Aufgrund von ersten Zeugenaussagen richtet sich ein Verdacht gegen eine Gruppe von drei oder vier Männern im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, die zu dieser Zeit offenbar lauthals durch die Straßen zog. Wem ist diese Gruppe, zu der es bislang leider keine weitere Beschreibung gibt noch aufgefallen? Wer hat sie gesehen, erkannt oder kann Hinweise geben, die zur Identifizierung beiträgt. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der Taten und Tatorte geht die Polizei von einem Zusammenhang aus. Die Tatorte waren in der Ludwigstraße, In der Lache, Bahnhofstraße, Lahnstraße. Der oder die Täter beschädigten fünf Autos durch das Abreißen von Scheibenwischern und in einem, Fall durch ein Einschlagen einer Scheibe. Außerdem rissen sie die Abdeckklappe eines an zwei Pfosten angebrachten Metallbriefkasten und eine der hölzernen Latten eines gerade frisch montierten Gartentörchens ab. Die Holzlatte, die Briefkastenklappe und ein Scheibenwischer landeten nach dem Werfen über eine Hecke im Garten eines Anwesens in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Lohra/Gladenbach - Erfolgreiche Suche

Nach einem Hinweis auf einen aus medizinischer Ursache hilflos im Graben liegenden Mann, startete die Polizei in der Nacht zum Samstag, 05. August, um 22.30 Uhr, eine intensive Suche mit etlichen Streifenwagen und Unterstützung durch die Feuerwehr und Rettungskräfte. Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte den vermissten 27 Jahre alten Mann zwischen Oberweidbach und Rollshausen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst folgten der Transport und die anschließende Versorgung im Krankenhaus.

- Gladenbach - Bohrhammer gestohlen

In der Kreuzstraße stahl ein Dieb einen Würth Bohrhammer (BMH 40-BL) im Wert von fast 1000 Euro. Der Eigentümer hatte die Baumaschine mit schwarzem Metallkoffer zum Schutz vor Regen nahe der Haustür unter den Torbogen zum Hinterhof des Mehrfamilienhauses Kreuzstraße 14 abgestellt. Nach ersten Ermittlungen kam es am Donnerstag, 03. August, zwischen 14.30 und 15 Uhr, zu dem Diebstahl. Als der Benutzer seine Maschine wieder brauchte, fand er statt des neuen Koffers mit der neuen Maschine nur ein deutlich älteres Gerät in einem gleichartigen aber erheblich mehr abgenutzten Koffer. Wer hat den Austausch der Maschinen gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Streit am Markt

Die Polizei Marburg war am Samstag, 05. August, gegen 01 Uhr wegen einer Auseinandersetzung am Markt im Einsatz. Dort ließ sich der Grund der Auseinandersetzung zweier aufgebrachter Parteien nicht ermitteln. Als ein 24 Jahre alter Mann eine gleichalte Frau angriff., setzte die Polizei Pfefferspray ein. Anschließend beruhigten sich die Gemüter und man verließ den Marktplatz in verschiedene Richtungen.

Weimar - Fünf Verletzte bei zwei Unfällen - B 3 mehrere Stunden gesperrt

Am Sonntagabend kam es auf der B 3 zwischen Weimar Roth und Niederweimar zu zwei Verkehrsunfällen mit insgesamt fünf verletzten Menschen. Die B 3 war in Richtung Marburg für mehrere Stunden gesperrt.

Um 19.35 Uhr folgte ein BMW der 5er Reihe einem grauen Opel Astra Sports Tourer auf dem linken Fahrstreifen. Beide Autos überholten zunächst ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrendes Auto. Als der Astra nach dem Überholvorgang einscherte, beabsichtigte der BMW-Fahrer auch den Opel noch zu überholen. Bei diesem Manöver kam es zur Kollision der Autos, durch die beide ins Schleudern gerieten und in der Folge links und rechts gegen die Fahrbahnbegrenzungen prallten. Auslaufende Betriebsstoffe und Trümmerteile der erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos verteilten sich über ca. 300 Meter. Für die Räum- und Reinigungsarbeiten erfolgte eine Vollsperrung der B 3, die bis kurz nach 02 Uhr andauerte. An einem dritten Fahrzeug, einem weißen Opel entstand durch die herumfliegenden Trümmerteile ebenfalls noch ein Schaden.

Die beiden Insassen des BMW, der 28 Jahre alte Fahrer und seine 29 Jahre alte Mitfahrerin, erlitten wie auch die beiden 18 und 21 Jahre alten Männer in dem Astra leichtere Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten zur weiteren Untersuchung und Versorgung in Krankenhäuser. Die Insassen des BMW leben in der Gemeinde Bad Endbach, die aus dem Opel in der Gemeinde Wetter. Abschleppunternehmen bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und den Leitplanken liegt bei deutlich über 20.0000 Euro.

Während der Absperrung ereignete sich um 22.55 Uhr nahe der Anschlussstelle Weimar Roth noch ein Auffahrunfall. Beteiligt waren ein VW Passat und ein Skoda Rapid. Der 37 Jahre alte Passatfahrer aus dem Lahntal blieb unverletzt. Der Rapid war mit vier Erwachsenen und einem einjährigen Kleinkind aus Marburg besetzt. Eine 46 Jahre alte Mitfahrerin erlitt eine leichte Verletzung. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Bei der eher leichten Kollision entstand an dem Passat ein geringer Frontschaden und am Rapid ein größerer Schaden an der Heckstoßstange. Bei diesem Unfall blieben beide Autos noch fahrbereit.

