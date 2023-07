Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freckenfeld - Hydraulikleitung gerissen

Freckenfeld (ots)

Eine kleine Kettenreaktion löste am Donnerstag gegen 09.15h eine gerissene Tankhalterung an einem LKW in der Hauptstraße in Freckenfeld aus. An dem Fahrzeug riss während der Fahrt die Tankhalterung, was zur Folge hatte, dass der Tank des LKW absackte und eine Hydraulikleitung beschädigte. Es trat Hydraulikflüssigkeit aus. Der Fahrer konnte durch seine schnelle Reaktion eine Kontaminierung der Kanalisation mittels Streumittel verhindern. Die zuständigen Behörden und Fachfirmen kümmerten sich um die Beseitigung des Öls. Als Ursache dürfte ein Ermüdungsbruch der Tankhalterung aufgrund eines Vorschadens ursächlich sein. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Gegen den Fahrer und die Halterfirma wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

