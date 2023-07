POL-PDLD: Germersheim - Mehrere Unfälle durch verlorenes Öl

Germersheim (ots) - Am Mittwochabend (19.00 - 20.45 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter zwei hochwertige Pedelecs. Diese waren in der Alten Schiffbrückenstraße abgestellt und mittels eines Schlosses gesichert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3700 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

