Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei Bielefeld konkretisiert Zeugenaufruf zur Geldautomatensprengung in Gütersloh

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Gütersloh - Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Gütersloh am Dienstag, 27.06.2023 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5544283), sucht die Polizei die Fahrer von zwei Fahrzeugen, die als wichtige Zeugen in Frage kommen. Diese werden gebeten, sich direkt mit der Polizei Bielefeld in Verbindung zu setzen. Ermittlungen ergaben, dass vier unbekannte Personen an der Tat beteiligt waren.

Ermittlungen ergaben, dass zur Tatzeit das dunkle Fluchtfahrzeug der Täter auf der Kreuzung Verler Straße/ Am Hüttenbrink/ Bruder-Konrad-Straße wartete und vier Täter an der Tat beteiligt waren. Zwei Personen warteten im Fluchtfahrzeug, während zwei weitere Personen die Tat bei der Bank ausführten.

Während der Tatausführung soll ein unbeteiligtes Fahrzeug nach links auf die Verler Straße abgebogen und ein weiteres unbeteiligtes Fahrzeug auf der Verler Straße in Richtung Autobahn gefahren sein. Diese Fahrzeugführer kommen für die Polizei als wichtige Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich zu melden.

Die Ermittlungen dauern an. Die Täter sind nach wie vor flüchtig. Weder das Kennzeichen, noch das Modell des Fluchtwagens BMW sind bislang bekannt. Wer dazu weitere Hinweise geben kann, nimmt bitte unter Tel. 0521/545-0 Kontakt zur Polizei Bielefeld auf.

