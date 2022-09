Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Die Polizei sucht Zeugen

Kranenburg (ots)

Am Samstag (10. September 2022) zwischen 14:45 Uhr und 22:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Haus suchten die Unbekannten in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen.

Auch in ein Wohnhaus an der Klever Straße brachen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag (10. September 2022) auf Sonntag ein. Sie zerschlugen ein rückwärtig gelegenes Fenster und öffneten dieses, um einzusteigen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut.

Zur Beute konnten in beiden Fällen noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

Die Polizei rät:

Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses / Ihrer Wohnung durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Verschließen Sie immer Ihre Haus- / Wohnungstüre, auch wenn Sie nur kurz weggehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell