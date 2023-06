Polizei Bielefeld

POL-BI: E-Scooter-Fahrer sowie Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sieker-

Am Dienstagnachmittag, 27.06.2023, erstattete eine Postzustellerin auf der Polizeiwache eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Die Bielefelderin schilderte bei der Polizei, dass sie gegen 11:20 Uhr mit dem Fahrrad auf der Detmolder Straße unterwegs war, um Post zuzustellen. Während sie an einem Wohnhaus, nahe der Straße Königsbrügge, auf dem Gehweg an ihrem Fahrrad stand, fuhr ein Unbekannter mit einem Leih E-Scooter sie an. Während der Fahrt streifte der E-Scooter-Fahrer sie, so dass sie gegen ihr Fahrrad stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Mann beschimpfte sie und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um sie zu kümmern.

Der gesuchte Mann soll älter als 40 Jahre alt, ungefähr 190 cm groß, von normaler Statur sein und eine Glatze mit leichtem Stoppelhaar tragen. Er war mit einer dunklen Sweatshirt Jacke und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Zur Unfallzeit trug er eine dunkle große Sonnenbrille.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei dem Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell