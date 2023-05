Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Brand eines Einfamilienhauses in Jaderberg

Delmenhorst (ots)

Nach dem Brand des Einfamilienhauses in der Georgstraße in Nordenham haben Brandursachenermittler der Polizei Nordenham den Brandort in Augenschein genommen.

Als Brandursache konnten sie einen technischen Defekt an einem elektronischen Gerät ermitteln. Den entstandenen Schaden schätzten sie auf ungefähr 100.000 Euro. Nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort gaben sie den Brandort wieder frei.

+++ Pressemitteilung von Dienstag, 16. Mai 2023 +++

Über den Notruf der Feuerwehr ist am Dienstag, 16. Mai 2023, gegen 02:05 Uhr, der Brand eines Einfamilienhauses in Jaderberg gemeldet worden.

Der 60-jährige Bewohner des Hauses in der Georgstraße wurde in der Nacht durch einen lauten Knall wach. Bei der Nachschau bemerkte er, dass der Flur im Obergeschoss bereits verraucht war. Er begab sich durch ein Fenster auf ein Vordach und von dort in Sicherheit. Anschließend suchte er eine Nachbarin auf, die schließlich den Notruf absetzte.

Zur Brandbekämpfung rückten rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Jaderberg, Jade und Bollenhagen aus. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde zur Ermittlung der Brandursache eine Beschlagnahme des Einfamilienhauses ausgesprochen. Das Haus ist durch Rußschäden vorerst nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell