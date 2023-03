Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Nicht mehr fahrtauglich

Am Dienstag landete ein Autofahrer bei Dornstadt im Graben.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr fuhr der 59-Jährige von Beimerstetten in Richtung Dornstadt. Dort soll ein Wildtier die Fahrbahn gekreuzt haben und der Autofahrer kam nach links von der Straße ab. Der 59-Jährige verständigte einen Abschleppdienst. Der Mitarbeiter des Abschleppdienstes roch Alkohol beim Toyota-Fahrer und verständigte die Polizei. Ein Alkomattest ergab einen Wert über dem Erlaubten. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Die soll nun den genauen Wert ermitteln. Am Toyota entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen. Die Polizei lobt das Verhalten des aufmerksamen Zeugen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

