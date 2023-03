Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim a. Albuch - Haltenden Verkehr übersehen

Einen schweren Verkehrsunfall verursachte am Dienstag bei Steinheim eine 26-Jährige.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Audi von Steinheim in Richtung Heidenheim. Aufgrund eines abbiegenden Autos musste er im Bereich "Obere Ziegelhütte" abbremsen. Hinter ihm fuhr die 26-Jährige mit ihrem Hyundai. Die nahm die Verkehrssituation nicht wahr und prallte dem Audi ungebremst mit hoher Geschwindigkeit in das Heck. Nach der Kollision wurden beide Autos nach rechts in einen angrenzenden Acker geschleudert. Bei dem Unfall wurden die Unfallverursacherin und ein achtjähriges Kind im Audi schwer verletzt. Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus. Den Schaden an den total beschädigten Autos schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

+++++++ 0450081 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell