Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Raubüberfall in Steinfeld - Zeugen gesucht

Steinfeld (ots)

Eine 57-jährige Frau wurde am Donnerstag, den 27.07.2023, Opfer eines Raubüberfalls. Die Geschädigte betrat gegen 12:30 Uhr ihre Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Oberen Hauptstraße in Steinfeld, als sie von hinten, durch zwei bislang unbekannte Täter, attackiert wurde. Diese entrissen der Frau eine Umhängetasche und flüchteten sodann mit einem dunklen Kleinwagen in Richtung Schweighofen.

Das Opfer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Eine stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus war nicht nötig.

Von den beiden Tätern liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor:

Täter 1:

Er war ca. 35 Jahre alt, hatte einen Vollbart und einen dunklen Teint. Er trug dunkle Kleidung und eine Schirmmütze.

Täter 2:

Er war ca. 45 Jahre alt und hatte einen dunklen Teint. Er trug ebenfalls dunkle Kleidung und eine Schirmmütze.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche zur relevanten Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich bei der Polizei Landau, Tel. 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell